Nandez e l’Inter: perché è molto più di un’idea

all’: è un’idea, anzi molto più di un’idea. Confermiamo quanto anticipato stamattina , confermiamo soprattutto la possibilità di andare fino in fondo anche in prestito con diritto di riscatto. Tutto questo malgrado una clausola per il centrocampista leggermente superiore ai 35 milioni. I rapporti tra le società sono solidi, ci sono i margini per andare fino in fondo, occhio. Certo, molte cose vanno ancora sistemate, per esempio la posizione di(da sbloccare), quella di un’eventuale altra contropartita tecnica (è un nome, che confermiamo, non l’unico), eventuali e varie. Nandez piace molto a, particolare da non trascurare: l’allenatore aveva sussurrato il suo nome a Lotito e Tare quando il suo addio alla Lazio non sembrava dietro l’angolo. E c’erano stati contatti, poi non approfonditi, con il Cagliari. Nandez per l’Inter sarebbe la soluzione di fascia destra per il 3-5-2 e il centrocampista aggiunto in caso di necessità. Teniamo la pista(l’Arsenal non ha ancora aperto al prestito con diritto di riscatto) e quelle alternative (dain poi). Ma Nandez è il nuovo che avanza, favorito dall’eccellente rapporto tra i due club.