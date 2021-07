Esclusiva: Nandez-Inter anche in prestito con diritto (e contropartite)

Occhio a Nandez in orbita Inter. Un nome accostato ai nerazzurri da settimane, ma adesso si può fare davvero. E anche in prestito con diritto di riscatto, senza pensare troppo alla clausola da circa 35 milioni. Semplicemente perché gli ottimi rapporti tra Inter e Cagliari più le contropartite possono fare la differenza.

Ieri vi abbiamo dato la chiusura della trattativa per Dalbert, al Cagliari in prestito con diritto di riscatto a circa 7 milioni, il club di Giulini può puntarci per il futuro. E ne abbiamo uno. Nainggolan ancora in Sardegna è un’operazione scandita, l’unica sua volontà. E siamo a due. Una terza pedina può essere Pinamonti (a maggior ragione se partisse Simeone) oppure un’altra idea che balenasse all’improvviso.

Ma siamo su una strada tracciata con la volontà di Nandez che sarebbe l’esterno del 3-5-2 (ha dimostrato di saperlo fare bene, su quella fascia fece impazzire il Napoli al San Paolo). E Bellerin? Resta in lizza, aspettando una risposta dell’Arsenal sul prestito con diritto di riscatto che ancora non arriva. Mentre quella del Cagliari potrebbe arrivare presto, con le contropartite che aiutano. Nandez piace al Leeds, è stato vicinissimo al West Ham nel gennaio del 2020 ma gli inglesi (che avrebbe con i bonus versato più di 40 milioni) avrebbero condizionato il buon esito dell’operazione alla salvezza.

E Giulini non accettò. Ora l’Inter, una pista da seguire dentro un mercato che cambia ogni giorno. Con Nandez dentro il 3-5-2 l’Inter si sentirebbe coperta a destra con D’Ambrosio e Darmian, quest’ultimo eventualmente adattabile a sinistra.

Foto: Twitter Cagliari