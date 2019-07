Dopo Barella-Inter, torna di moda Nandez-Cagliari: ora dall’Argentina…

Il Cagliari e Nahitan Nandez, una storia che vi abbiamo anticipato dalla scorsa estate. Il club rossoblù ha mantenuto i contatti con l’entourage del centrocampista e ora, dopo aver perfezionato la cessione di Barella all’Inter, è pronto ad accontentare le richieste del Boca Juniors. Direttamente dall’Argentina arrivano infatti conferme in merito, con i principali media (su tutti TNT Sports) che accostano nuovamente con forza il nome di Nandez proprio al Cagliari: come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, il presidente Giulini avrebbe informato il presidente degli Xeneizes, Angelici, di voler fare sul serio per Nandez.

Foto: Referi