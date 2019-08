Nainggolan, dal saluto social ai compagni dell’Inter alla nuova avventura targata Cagliari

Radja Nainggolan saluta gli ormai ex compagni dell’Inter prima di riabbracciare il Cagliari. Il belga domani è atteso in Sardegna subito dopo l’ora di pranzo, poi iniziare la sua nuova avventura targata rossoblù. Nel pomeriggio di ierivi abbiamo svelato a sorpresa il contropiede del Cagliari per Nainggolan, il ritorno in Sardegna era la prima scelta del centrocampista, ora il Ninja si appresta a ritornare nell’Isola in un momento particolare della sua vita, ma esaudendo quello che era il suo grande desiderio. E prima di volare in Sardegna, lo stesso Nainggolan ha voluto salutare i suoi compagni nerazzurri il tutto documentato dal belga sul suo profilo Instagram. Come se non bastasse, l’agente del giocatore, Alessandro Beltrami, ha postato una foto su Instagram che non può essere equivocata: un vecchio scatto di Radja con la maglia del Cagliari e un cuore.

Foto: Twitter ufficiale Inter