Esclusiva: Nainggolan-Cagliari! E la Fiorentina insiste per Demme

Una scelta di cuore. Negli ultimissimi minuti a sorpresa l’Inter ha dato il via libera per Radja Nainggolan al Cagliari. Era la prima scelta del centrocampista belga, nelle ultime ore c’è stato un rilancio da parte del club di Giulini che coprirà quasi tutto l’ingaggio di 4,5 milioni. Era questa la volontà dell’Inter, anche per questo motivo – malgrado i contatti e gli incontri con la Fiorentina – non si era arrivati a una definitiva quadratura. Semplicemente perché i viola avevano chiesto tempo e non avevano dato il via libera per coprire quasi tutto l’ingaggio. Nianggolan è atteso in città, nei giorni scorsi aveva scartato l’ipotesi Samp, la sua una scelta davvero di cuore in un momento difficile dal punto di vista umano. Intanto, la Fiorentina alza sempre più il pressing per Diego Demme, come già raccontato: serve l’accordo con il Lipsia dopo averlo trovato con il centrocampista classe 1991. Intanto, il Cagliari aspetta sempre di perfezionare l’affare Nandez (in partenza per l’Italia) e non molla Defrel anche se probabilmente trascorrerà ancora qualche giorno.

Foto: Inter Twitter