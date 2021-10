Nagelsmann: “Lucas Hernandez? L’ho visto bene. Giocherà sia domani che mercoledì”

Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco, in conferenza stampa ha parlato tra i vari temi, anche del caso giudiziario che vede coinvolto Lucas Hernandez.

Queste le sue parole: “Caso Lucas Hernandez? La vivo normalmente e non ho notato alcun effetto negativo. Se non l’avessi letto sul giornale, non gli avrei chiesto se qualcosa non andava. E’ sereno, lo vedo tranquillo. Si comporta normalmente e si è allenato molto bene oggi. E’ tutto ok per ora, domani giocherà, così come mercoledì”.

Martedì l’esterno dovrà presentarsi a Madrid in tribunale per la vicenda che lo vede coinvolto e la richiesta di arresto da parte del tribunale madrileno.

