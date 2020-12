Nacho: “Al Real sono felice, non cambierei questa squadra per nessun’altra”

Il difensore del Real Madrid, Nacho Fernandez, prima della gara contro lo Shakhtar, ha parlato in conferenza stampa insieme al tecnico Zidane. Queste le sue parole: “Per questa squadra mi sono sempre sentito importante, non gioco tutte le partite come Sergio Ramos ma con ogni allenatore ho sentito la fiducia. Spero Ramos possa rinnovare, lui è un pilastro del Real. Shakhtar? Affronteremo una squadra forte, dobbiamo stare attenti. Contro l’Inter abbiamo dominato e abbiamo dato una buona versione di noi. Con l’Alaves invece abbiamo perso. Al Real sono felice, qui è dove voglio essere. Oggi non cambierei questa squadra per nessun’altra”.

Foto: mundo deportivo