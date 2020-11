Zidane: “Abbiamo tante assenze. Sarà la gara più importante del girone”

Il Real Madrid sfida lo Shakhtar Donetsk nella quinta giornata di Champions League. Le merengues vogliono riscattare la sconfitta dell’andata.

In conferenza stampa, Zidane ha analizzato i temi della gara.

Queste le sue parole: “Ho visto la mia squadra con tanta voglia di fare bene domani. Ci aspetta un’altra finale, quella con lo Shakhtar sarà la gara più importante della fase a gironi. Asensio? Viene da un anno di stop, ha bisogno di tempo. Hazard? La sua situazione è complicata. Prima non si infortunava mai e ora è fuori da un bel po’. Non è bello né per noi né per lui. Dobbiamo resistere, anche perché abbiamo tanti altri giocatori con tutte queste gare ravvicinate e i tanti infortuni che abbiamo”.

Stagione più dura? “No, forse è più dura perché adesso non troviamo la continuità, ma a Madrid ci sono sempre stati momenti di difficoltà. Li ho vissuti anche da giocatore e alla fine li abbiamo sempre superati”.

Foto: Sito uff. Real Madrid