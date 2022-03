Muriel da una parte, Fabián dall’altra: Atalanta e Napoli in apprensione

Atalanta-Napoli, di scena domenica alle 15:00, sarà un match probabilmente cruciale per le ambizioni di entrambi i club. La marcia di avvicinamento alla partita sta trascinando con sé grane tanto per la Dea quando per i partenopei, dato che l’ansia per Fabián, che quest’oggi non si è allenato per una sindrome influenzale, è stata pareggiata dal mistero Muriel: il colombiano non era nemmeno in panchina per la Colombia nel corso del match contro il Venezuela. Gli orobici attendono delucidazioni, dato che su Muriel si poggia il peso dell’attacco di mister Gasperini.

Foto: Twitter Atalanta