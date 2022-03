Napoli al lavoro verso l’Atalanta: personalizzato per Anguissa. Fabian fermato dall’influenza

Con quasi tutti i calciatori che hanno disputato le partite con le rispettive Nazionali, per il Napoli è tempo di pensare nuovamente al campionato, dove domenica prossima la formazione azzurra affronterà la complessa sfida con l’Atalanta, cruciale per mantenere in vita le ambizioni scudetto. Nella seduta di allenamento odierna, in ogni caso, Zambo Anguissa ha svolto lavoro personalizzato, mentre Fabian Ruiz era assente per una sindrome influenzale.

Questo il report pubblicato sul sito ufficiale della società campana: “La squadra, dopo una prima fase di lavoro in palestra, si è spostata sul campo 1 dove ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto. Petagna, Meret e Ounas hanno svolto terapie e lavoro in palestra. Anguissa lavoro personalizzato in palestra e campo. Fabian non ha svolto la sessione di allenamento per sindrome influenzale. Politano ha svolto l’intera seduta in gruppo”.

Foto: Twitter Napoli