Mundo Deportivo: Messi inamovibile dal PSG, Neymar e Sergio Ramos possono partire

In casa Paris Saint-Germain è già tempo di programmare il futuro: la cocente eliminazione in Champions League maturata in settimana per mano del Real Madrid ha aperto profonde fratture all’interno della società transalpina, che a fine stagione saluterà il tecnico Mauricio Pochettino e potrebbe veder partire anche il dirigente Leonardo. Profondi cambiamenti dovrebbero avvenire anche all’interno del gruppo squadra: fra i calciatori che non hanno mantenuto le aspettative c’è Lionel Messi, ma secondo il Mundo Deportivo l’argentino è inamovibile perché la società non può tornare indietro così in fretta rispetto all’importante investimento fatto in estate.

Diversa la questione Neymar, che potrebbe partire nel caso in cui arrivasse una buona offerta. Nella lista dei cedibili anche Mauro Icardi e Georginio Wijnaldum, insieme a Sergio Ramos, Thilo Kehrer , Layvin Kurzawa , Idrissa Gueye , Ander Herrera e Leandro Paredes.

Foto: Twitter Champions League