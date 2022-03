Ribaltone PSG: il club alla ricerca di un nuovo DS. Leonardo ai saluti

Ha lasciato strascichi pesanti la sconfitta del PSG in Champions League contro il Real Madrid. Non solo per le dinamiche di campo, ma anche in società dove si paventa l’addio di Leonardo. È quanto ha suggerito Sport nel pomeriggio, evidenziando come la posizione del direttore sportivo non fosse più salda. Le cause sono diverse: dal mancato rinnovo di Mbappé ai risultati sportivi passando per alcune scelte, di allenatori e calciatori, ritenute discutibili. Nel frattempo Al-Khelaifi si sarebbe diretto a Doha per una riunione con i responsabili qatarioti il cui tema principale sarebbe quello dei progetti futuri.

Foto: Twitter PSG