Mundo Deportivo: l’agente di Marcos Alonso con Alemany nella sede del Barcellona

Fali Ramadani, agente di Marcos Alonso, si è incontrato con Mateu Alemany, direttore sportivo del Barcellona, nel suo studio con vista al Campo Tito Villanova nella Ciutat Esportiva Joan Gamper di San Joan Despí. La presenza del procuratore e del colloquio lascia pensare di esser giunti ormai alle battute finali del passaggio del calciatore del Chelsea in blaugrana. Tuttavia, l’operazione, secondo quanto riportato da vari portali spagnoli, sarebbe “condizionata” da alcune questioni economico-burocratiche. Il classe ’90 ha ricevuto il via libera da parte del Chelsea, come confermato dallo stesso Tuchel: ma per l’ufficialità è necessario un contatto tra Barça e Liga per risolvere la questione legata al Fair Play finanziario.

Foto: Instagram Marcos Alonso