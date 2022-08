Mundo Deportivo: Ajax, Lucas Ocampos è il prescelto per sostituire Antony

L’Ajax è destinato ad essere grande protagonista degli ultimi giorni di mercato, in virtù dei 100 milioni incassati per la cessione di Antony al Manchester United. L’obiettivo del club olandese, al momento, è quello di assicurarsi l’erede del brasiliano. E, secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, il prescelto sarebbe Lucas Ocampos. L’ex esterno di Milan e Genoa potrebbe dunque lasciare la Spagna a breve. In questo senso, il Siviglia non sembra intenzionato a opporsi a un suo eventuale addio.

Foto: Twitter Siviglia