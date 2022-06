Antony torna da ten Hag? Il Manchester United punta il brasiliano

Protagonista di due stagioni da indiscusso protagonista con l’Ajax, per Antony potrebbe essere giunto il momento di un nuovo salto di qualità. Come apprendiamo da GOAL, la talentuosa ala brasiliana dei Lancieri è nel mirino del Manchester United, su espressa richiesta del tecnico Erik ten Hag. Si parla di circa 60 milioni di euro che i Red Devils dovranno sborsare per strappare il classe 2000 al sodalizio olandese.

Foto: Twitter Manchester United