Muharemovic, svolta Premier confermata. Il Leeds al traguardo. E ora Lucumí…

14/07/2026 | 20:15:49

Non era una priorità della Juventus, infatti il futuro di Muharemovic sarà in Premier, come abbondantemente previsto lo scorso 29 giugno. Ci avevano provato sia il Bournemouth che il Sunderland, ma i 40 milioni che chiedeva il Sassuolo li ha messi sul tavolo il Leeds che si appresta a tagliare il traguardo. La Juventus incasserà 20 milioni e potrà distribuirli sul mercato. Come svelato anche lo scorso 24 giugno, l’obiettivo principale per la difesa bianconera resta Lucumí che fin qui ha aspettato rispetto ad altre proposte. Domani scade la clausola da 28 milioni, la Juventus (che aveva sondato anche Solet) è allertata, magari con la possibilità di ottenere un piccolo sconto dal Bologna.

Foto: X Sassuolo