Il retroscena: Juve-Lucumí, feeling totale. Prima scelta e tempistica

24/06/2026 | 23:02:16

Torniamo su Jhon Lucumí aggiungendo qualche significativa novità dispetto a quanto abbiamo raccontato diversi giorni fa. La Juve è in pressing, assolutamente ricambiata dal difensore colombiano che sta facendo molto bene ai Mondiali (una cosa da non sottovalutare perché i tempi potrebbero slittare). La Juve vorrebbe chiudere adesso e confida di trovare un’intesa con il Bologna rispetto alla clausola di 28 milioni. Certo, ci vorrebbe un’uscita (Gatti indiziato), ma la Juve vuole andare fino in fondo a prescindere. Lucumí ha anche il Bornemouth (come raccontato da Luca Cilli), ma preferirebbe la Juve. E il coinvolgimento di Miretti (una prima scelta per il Bologna) sarebbe un aiuto in più. Di sicuro ci sono dialoghi importanti e un feeling totale, poi le trattative ovviamente vanno completate.

Foto: Instagram Bologna