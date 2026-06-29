Esclusiva: Juve, la decisione su Muharemovic. E quella del Bologna su Lucumí

29/06/2026 | 21:05:31

Tarik Muharemovic ha sognato a lungo di andare all’Inter, ci sono stati contatti approfonditi nella fase in cui Bastoni sembrava in uscita. Poi la cessione non si è materializzata e i nerazzurri soli usciti dalla corsa per il classe 2003 di proprietà del Sassuolo. Ma siccome il 50 per cento da futura rivendita è a favore della Juve, nelle ultime ore si è parlato di un’irruzione bianconera per aggiudicarselo pagando, appunto, la metà rispetto alla valutazione del cartellino. Ma siccome il Sassuolo lo valuta circa 40 milioni (bonus compresi), in queste ore la Juve preferisce una fase di attesa proprio perché potrebbe incassare una cifra congrua da una cessione più alta. E forse lo stesso Muharemovic vuole ascoltare bene le proposte dall’estero per poi tirare le somme. Sulle sue tracce c’è da tempo il Bournemouth, ma possono emergere nuove piste. E lo stesso Bournemouth da tempo segue Jhon Lucumí, ha presentato un’offerta sotto la clausola di 28 milioni (valida fino a metà luglio). La Juve resta su Lucumí, il profilo piace molto, ma almeno in questi giorni il Bologna preferisce una fase di attesa proprio perché il Mondiale può dar ulteriore visibilità al colombiano che sta offrendo prestazioni convincenti.

foto sito sassuolo