Mourinho: “Vorrei parlare con il signor Banti. Troppi errori”

Nel corso del suo intervento a DAZN dopo il KO patito contro la Fiorentina, José Mourinho è tornato sul rigore fischiato alla Viola, poi trasformato da Nico Gonzalez: “Vorrei inoltre sentire la spiegazione di Banti da Livorno, che non è lontano da qua. Parliamo di oggi e di tanti altri episodi per i quali non ci sono spiegazioni. Il signor Banti ora dov’è? Perché è stato chiamato Guida che era a dieci metri e aveva visto come non fosse rigore? Queste sono le spiegazioni che vogliamo. Sappiamo di avere il rispetto dei romanisti, ma vogliamo anche quello dei Banti di questa vita, che dalle loro sedie ci hanno tolto tanti punti“.

Foto: Twitter Roma