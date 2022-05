Mourinho sul rigore: “Quello che succede alla Roma è troppo, vorrei sentire la spiegazione di Banti”

José Mourinho è intervenuto ai microfoni di DAZN: “La spiegazione per la sconfitta? Oggi probabilmente è doppia: una è che dopo la partita di giovedì mancavano energie fisiche e mentali, ma ne eravamo consapevoli. Vorrei inoltre sentire la spiegazione di Banti da Livorno, che non è lontano da qua. Ho già sentito: era un tocco, non serviva il VAR, non era fallo e cose simili. Al di là di questo rigore, la Fiorentina ha meritato di vincere. Poi parliamo di oggi e di tanti altri episodi per i quali non ci sono spiegazioni. Il signor Banti ora dov’è? Perché è stato chiamato Guida che era a dieci metri e aveva visto come non fosse rigore? Queste sono le spiegazioni che vogliamo. Abbiamo una finale che assorbe le emozioni e le energie, e non è facile dimenticare in un club come la Roma. Detto ciò, quello che succede a questa squadra è troppo. Zalewski? Dodici mesi fa sarebbe stato in panchina in Primavera, oggi ha giocato partite importanti in Europa e in Serie A. La differenza atletica? Abbiamo giocato quattordici partite in più rispetto alla Fiorentina. Sappiamo di avere il rispetto dei romanisti, ma vogliamo anche quello dei Banti di questa vita, che dalle loro sedie ci hanno tolto tanti punti“.

