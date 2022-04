Mourinho: “Veretout non si è allenato e non ci sarà. Con la difesa a tre abbiamo ritrovato stabilità”

Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della partita contro la Sampdoria, il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato dei temi della gara: “Veretout non si è allenato con la squadra neanche oggi, domani non ci sarà. Qualche volta può succedere di avere un calo, succede quando non si ha ancora una mentalità per vincere qualcosa, se sei abituato a questo sai che non puoi permetterti cali di tensione. Ieri abbiamo parlato di questa situazione, ormai non mi interessa più il derby, dobbiamo pensare alla Sampdoria che ha un tecnico complesso da affrontare come Giampaolo, hanno bisogno di punti salvezza”.

Mourinho prosegue: “Giocare con la difesa a tre ci ha dato stabilità alla squadra, penso che sia un modulo adatto alle caratteristiche di giocatori come Zalewski o El Shaarawy che possono giocare come quinti. Due giocatori dietro Tammy? Dipende dalle situazioni e dagli avversari. Dobbiamo avere l’ambizione di fare più punti possibili”.

Sugli expected goals, che dimostrano come la Roma meriterebbe più punti: “I dati si possono interpretare e ti aiutano a pensare, siamo una squadra che crea. Questo sono fattori virtuali, ma in realtà il calcio è molto semplice: chi segna più gol, vince. Sono dati che ti danno un’informazione che non è una novità. Siamo imbattuti da 9 partite di campionato, però potevamo avere qualche punto in trasformando qualche pareggio in una vittoria. Tranquilli, c’è tanto da fare e da lavorare”.

