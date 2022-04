Mourinho: “Zaniolo è infortunato, non ci sarà. Su di lui troppe ossessioni, una panchina ogni tanto è normale”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Sampdoria, il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato di Leonardo Spinazzola e Nicolò Zaniolo: “Su Spinazzola ci sono notizie positive, però sembra che voi stiate cercando di avere un momento preciso dove possiamo dire che torna. Questo è impossibile stabilirlo, sono troppi mesi che non si è allenato con la squadra. Zaniolo è rientrato dall’Italia giovedì con un problema al flessore ed è infortunato, non si è allenato negli ultimi tre giorni e come conseguenza non ci sarà. Tutti gli altri stanno bene, ho dovuto gestire un po’ Mancini ma è tornato presto e giovedì si è allenato con noi. Quelli arrivati ieri, come Vina e Felix, stanno bene”.

Ancora su Zaniolo: “Non commento quello che è successo per la Nazionale, mi dispiace che l’Italia non si sia qualificata.. Su Zaniolo posso dire che ci sono tanti giocatori che vanno in panchina con i rispettivi club ogni tanto e non succede niente, è normale. Lui è è andato in panchina contro la Lazio, abbiamo adottato una strategia diversa con un obiettivo rivolto alla vittoria, ci siamo riusciti e non c’è storia. Perché non chiedere ad Allegri se non gioca Bernardeschi o Peppino, perché a Inzaghi non chiedete se non gioca Dzeko? Ci sono delle ossessioni sulla situazione di Zaniolo. Se vuoi sapere qualcosa di più, chiama il suo entourage e spero ti possano dire la verità”.

Foto: Twitter Roma