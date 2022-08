Mourinho su Belotti: “Vuole solo la Roma? È un feeling che mi piace. Vediamo se arriverà”

In occasione della conferenza stampa di presentazione di Roma-Cremonese, Mourinho ha parlato anche del possibile approdo in giallorosso di Andrea Belotti: “Io non rispondo, perché il direttore Tiago Pinto lo sa già. Io devo solo aspettare con la speranza che si possa fare, se non si potrà fare andremo avanti con ciò che abbiamo. Se Belotti fosse un giocatore del Torino o di un’altra squadra non risponderei. Essendo svincolato non ho il blocco etico di non dire niente, posso dire qualcosa. Se è vero, ripeto se è vero, che vuole così tanto venire alla Roma, io sarei felice di sentire questo tipo di feeling. Se viene o non viene non lo so, aspettiamo e vediamo”.

Foto: Twitter Roma