Mourinho risponde a Solskjaer: “Un padre dovrebbe sempre sfamare i suoi figli e se devi rubare per farlo, rubi”

Polemiche a distanza fra Mourinho e Solskjaer. I due allenatori si sono affrontati ieri con la squadra del tecnico norvegese ad avere avuto la meglio. Il tecnico del Manchester United, nel post partita, ha parlato del gol annullato a Cavani per un fallo di McTominay su Son riferendosi al sucoreano con queste parole: “Se fosse stato mio figlio non gli avrei dato da mangiare“.

Non si fa attendere la risposta di Mourinho, allenatore del Tottenham, in conferenza stampa dopo la gara: “Sono molto, molto sorpreso che dopo le dichiarazioni di Ole su Son non mi abbiate fatto alcuna domanda a riguardo. Perché se io avessi detto del giocatore A, B o C di un altro club quello che ha detto lui, quale sarebbe stata la reazione? È una roba davvero molto triste. Ed è spiacevole che non mi abbiate chiesto nulla al riguardo. È triste che non abbiate l’onestà intellettuale per trattarmi come tutti gli altri. In relazione a tutto ciò, voglio solo dire che Son è molto fortunato ad avere come padre una persona migliore di Ole, perché credo che un padre debba sempre sfamare i suoi figli, a prescindere da cosa fanno. E se devi rubare per farlo, rubi“.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham