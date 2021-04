Terminati i primi 45′ tra Tottenham e Manchester United con i padroni di casa in vantaggio per 1-0. Partita equilibrata e combattuta, che poteva vedere un pareggio, ma vede gli Spurs condurre grazie al gol di Son al 40′. Pochi minuti prima era stato annullato un gol a Cavani per un fallo nell’azione di McTominay su Son.

Foto: Daily Express