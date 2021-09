Mourinho: “Panchina numero 1000 davvero speciale. Contento dei tre punti e della mentalità mostrata”

José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo casalingo sul Sassuolo:

“Durante la settimana ho detto a tutti che non era una partita speciale, sono stato bugiardo perché lo era. Era davvero speciale per me, la panchina numero 1000 in carriera. Sono tante e non volevo ricordarmi questo momento con un ko. Penso che per chi era a casa sia stata una partita bellissima da vedere, poteva finire 6-6 o 7-7, vincere loro 2-1 come abbiamo fatto noi. Oggi non ho avuto 58 anni, ma 10-12, ho fatto una corsa come se fossi un bambino. Mi sono scusato con Dionisi per l’esultanza, hanno disputato una grande gara e gli ho fatto i complimenti”.

Foto: Instagram Roma Mourinho