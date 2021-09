Una perla di El Shaarawy stende il Sassuolo (2-1). Roma a punteggio pieno con Milan e Napoli

All’Olimpico va in scena il posticipo della domenica sera della 3a giornata di Serie A 2021-22, ad affrontarsi sono Roma e Sassuolo.

E’ la squadra di Mourinho a tenere il pallino del gioco in mano all’inizio, ma il primo squillo vero e proprio è neroverde ed è firmato Berardi: Rui Patricio risponde presente.

Al 27′ l’esterno Campione d’Europa porta il Sassuolo in vantaggio sull’assist di Raspadori, ma con l’aiuto del VAR viene annullata la rete per fuorigioco del giovane attaccante.

Passano dieci minuti ed è la Roma a passare con Bryan Cristante: calcio di punizione di Pellegrini geniale che pesca il compagno di reparto in area con un rasoterra inaspettato e Consigli viene battuto con il mancino.

Le due squadre vanno al riposo con i giallorossi in vantaggio: decide il gol di Cristante.

Nella ripresa il Sassuolo trova il pari con Djuricic al 57′ con un tocco un po’ fortunato su assist di Berardi, nulla può Rui Patricio. Poi Abraham colpisce il suo terzo legno in due gare di Serie A giocate all’Olimpico. La Roma spinge anche con Pellegrini, ma il suo tiro viene deviato in corner. Rui Patricio nega il vantaggio alla squadra di Dionisi, parando su Berardi da distanza ravvicinata. Poi ancora Pellegrini vicino al 2-1, pallone che sfiora l’incrocio.

E’ davvero un bel secondo tempo, con capovolgimenti e occasioni continue, all’86’ Traoré tira una sassata rasoterra dal limite dell’area che si stampa sul palo alla destra del portiere portoghese della Roma.

E proprio al 90+1′ arriva il guizzo decisivo, un destro a giro di Stephan El Shaarawy che bacia il palo e si infila alle spalle di Consigli. Brivido nel finale, con Scamacca che fa un eurogol in una delle ultime azioni disponibile, ma si alza la bandierina del guardalinee. Arrivano così 3 punti preziosissimi per la Roma, grande esultanza di Mourinho e di tutta la panchina, raggiunte Napoli e Milan a punteggio pieno dopo le prime 3 giornate.

Foto: Twitter Roma