Mourinho: “La reazione di Dier? Io avrei fatto lo stesso. Non deve vergognarsi di nulla”

Nella conferenza stampa odierna, José Mourinho è tornato a parlare anche della reazione di Eric Dier nell’ultimo match di FA Cup. Queste le dichiarazioni del tecnico del Tottenham: “Sono molto più vecchio di Eric e ovviamente lavoro nel calcio da più tempo di lui, ma l’unica cosa che possa ribadire oggi è che avrei fatto lo stesso. Non ci avrei pensato due secondi e avrei reagito proprio come ha fatto lui. Da professionisti a volte dobbiamo affrontare delle situazioni difficili, ma penso che tutti abbiano capito come sono andate le cose. Non è accaduto niente di così grave. Dier ha giocato così bene nelle ultime due partite che scenderà in campo anche domani col Burnley. Non ha niente di cui vergognarsi”.

Foto: Twitter SportsCenter @SC_ESPN