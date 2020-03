Dier perde la testa: sale sugli spalti e aggredisce un tifoso del Tottenham. Il video

Ha dell’incredibile quanto accaduto al termine di Tottenham-Norwich, match valido per gli ottavi di FA Cup e vinto dai gialloverdi ai calci di rigore. Dopo il triplice fischio, Eric Dier ha reagito nei confronti di un tifoso e lo ha fatto in modo a dir poco plateale: il centrocampista degli Spurs è salito sugli spalti, ha superato diverse file vuote ed è arrivato alle mani con il tifoso del Tottenham, solo l’intervento degli steward ha evitato che la lite degenerasse. A scatenare la rabbia del centrocampista, secondo quanto si legge sui media inglesi, non sarebbero state le critiche per la sconfitta ma alcuni insulti razzisti rivolti a Gedson Fernandes, compagno di squadra di Dier.

Shocking scenes at the end of the match here at the Tottenham Hotspur Stadium. A fan allegedly racially abused Gedson Fernandes and Eric Dier decides to run into the crowd and confront them. pic.twitter.com/uOzZWOh4sh

— ⭐️sonaldo⭐️ (@SonTwoThree) March 4, 2020