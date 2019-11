Mourinho, il gran ritorno si avvicina: il Tottenham è pronto a chiudere

José Mourinho è pronto a fare il suo gran ritorno nel mondo del pallone e più in particolare in Premier League. Lo Special One, dopo l’esperienza al Manchester United chiusa nel dicembre di un anno fa e i mesi da commentatore televisivo, ha deciso di rimettersi in gioco. La chiamata giusta sembra essere arrivata dal Tottenham, che ha deciso di puntare sul portoghese per il post Pochettino. Trovano conferme le indiscrezioni delle ultime ore secondo cui Mourinho sia nettamente in pole position per la panchina degli Spurs: dai rumors provenienti dal Portogallo ai contatti in serata per gli ultimi accordi svelati dalla stampa britannica, già nelle prossime ore sono attesi sviluppi. Il Tottenham ha iniziato male la stagione e per dare una svolta ai risultati vuole affidarsi a Mourinho: lo Special One è pronto al gran ritorno.

Foto: Marca