Conferme dal Portogallo: Mourinho in pole per la panchina del Tottenham

Dopo l’esonero di Mauricio Pochettino, il Tottenham è a caccia del nuovo allenatore. Il nome caldo per sostituire l’argentino sulla panchina degli Spurs è quello di Josè Mourinho. E dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi della stampa inglese, ora dal Portogallo arrivano importanti conferme: secondo il quotidiano lusitano Record, lo Special One è il candidato numero uno per raccogliere l’eredità di Pochettino, con possibile annuncio già nelle prossime ore. Per Mourinho si tratterebbe di un ritorno in Premier dopo le esperienze con Chelsea e Manchester United.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United