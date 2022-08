Mourinho: “Già domani potrebbe arrivare chi può aiutarci in attacco e far rifiatare Abraham”

Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Dazn, analizzando anche la questione mercato, parlando soprattutto di un arrivo in attacco.

Queste le sue parole: “Zaniolo? Ci è mancato tanto. Mercato? Mancano ancora tre giorni e vedremo se domani arriva uno che può aiutarci e che può spingere Abraham a fare di più perché ha parlato tanto con voi ma ha giocato pochissimo. Ma anche a farlo rifiatare, perchè al momento è l’unica punta”.

Chiaro riferimento a Belotti, che sarà il rinforzo in attacco della Roma, come abbiamo raccontato i giorni scorsi.

Foto: Twitter Roma