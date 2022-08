L’ora della visite: Milik in arrivo a Torino, la Roma aspetta Belotti

È l’ora delle visite in casa Juventus e Roma. Partiamo dai bianconeri. Nel pomeriggio è atteso a Torino Arkadiusz Milik, centravanti polacco dell’OM che si trasferirà alla Vecchia Signora in prestito con diritto di riscatto per un’operazione sugli 8-9 milioni di euro. Sponda giallorossa, invece, è il turno di Andrea Belotti. La Roma aspetta di perfezionare la cessione di Felix Afena–Gyan alla Cremonese per accogliere il Gallo. Giorno importante per due attaccanti attesi per iniziare una nuova avventura nelle rispettive squadre.

Foto: Instagram Belotti / Instagram Milik