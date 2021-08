Mourinho: “Era una gara da Champions. Non è stato facile, ora toccherà all’Olimpico”

José Mourinho, tecnico giallorosso, ha parlato così ai microfoni di SkySport dopo il successo per 2-1 contro il Trabzonspor, gara valida per l’andata della fase spareggi di Conference League: “L’avversario non è un avversario di Conference League, quando si parlava di questa competizione sembrava dovesse arrivare una gara semplice e invece sembrava una partita di Champions. Non è stato facile, loro hanno giocatori di esperienza. Oggi ha parlato questo stadio, giovedì parlerà l’Olimpico e speriamo di staccare il pass per la fase a gironi”.

Foto: Instagram personale Mourinho