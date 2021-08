Conference League: esordio vincente di Mourinho alla Roma. Pellegrini e Shomurodov battono il Trabzonspor (2-1)

Esordio con vittoria in una gara ufficiale per José Mourinho sulla panchina della Roma, i giallorossi passano per 2-1 sul campo del Trabzonspor nel preliminare di UEFA Conference League.

E’ di Lorenzo Pellegrini il primo gol della “gestione Mou” con un bell’inserimento sul secondo palo al minuto 55, poi i turchi reagiscono e trovano il pari con l’incornata di Andreas Cornelius, ex di Parma e Atalanta, al 64′. Ma all’81’ Eldor Shomurodov regala il gol vittoria alla Roma, l’uzbeko riesce nel tap-in dopo l’incrocio dei pali colpito da Mancini. Tra sette giorni la gara di ritorno all’Olimpico regalerà la qualificazione alla fase finale del torneo.

Foto: Twitter Roma