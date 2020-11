Moukoko riscrive la storia: a 16 anni è il più giovane esordiente della Bundesliga

Una notte speciale. Un sogno che si avvera, la “Legge Moukoko” entra in vigore per la prima volta. Yousouffa Moukoko, con l’esordio di questa sera a Berlino contro l’Herta con la maglia del Borussia Dortmund, diventa il più giovane calciatore di sempre ad esordire in Bundesliga battendo il record di Nuri Sahin con undici mesi di anticipo. Una carriera, seppur giovanissima, ricca di soddisfazioni. Prima il viaggio dal Camerun, poi il St Pauli prima della chiamata del Borussia Dortmund dopo aver rifiutato il Manchester United. Poi gol su gol, un’infinità di marcature ad appena sedici anni in uno dei settori giovanili più importante d’Europa.

Foto: twitter uff Borussia D.