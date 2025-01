Motta: “Siamo pronti a tutto. Vlahovic titolare? Non posso dirlo”

Qui di seguito le parole in conferenza stampa del tecnico della Juventus Thiago Motta, intervenuto alla vigilia dell’importante match di Champions League contro il Club Brugge. Qui le dichiarazioni di Koopmeiners, presentatosi di fianco al tecnico in sala stampa.

“Sono felice, le tante scelte possono aiutare la squadra e darci continuità. Il Club Brugge è un’ottima squadra per i risultati che hanno ottenuto. Noi siamo pronti a tutto e vogliamo fare una grande prestazione per arrivare alla vittoria. Vlahovic titolare? Non posso dirlo. Sabato ho fatto una scelta tecnica, anche se è tornato da un problema al flessore. La nostra filosofia è nella qualità del minutaggio che facciamo”.

