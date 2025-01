Koopmeiners: “La vittoria col Milan ci ha dato fiducia. La fascia? Sono uno dei giocatori con più esperienza”

Teun Koopmeiners, è intervenuto in sala stampa di fianco al tecnico Thiago Motta per presentare la sfida di Champions Club Brugge-Juventus. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

“Io penso che l’ultima partita è andata bene. Poi si possono fare sempre delle cose meglio, ma in generale siamo contenti. Vogliamo fare meglio nei risultati e con il Milan abbiamo preso fiducia per domani. Sarà una bella serata. Abbiamo avuto tanti infortuni nella prima parte di campionato. Poi eravamo una squadra con 10 giocatori nuovi anche a centrocampo. Ogni partita dobbiamo imparare. Dopo questi mesi, ogni giorno impariamo e anch’io ogni giorno imparo con Locatelli, Douglas, Thuram, Weston e Fagioli. Mi manca il gol in Europa? Ho fatto due gol a Lille, ma era fuorigioco. Voglio fare bene per la squadra con gol, assist e in difesa. Per me, però, conta solo la squadra. Perché la fascia? Sono uno dei giocatori con più esperienza. Forse perché sono uno dei più vecchi. Ho giocato tante partite ed è importante per me parlare con i ragazzi più giovani. Io voglio sempre, questo è molto importante per tutti i giocatori”.

Foto: Instagram Koopmeiners