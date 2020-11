Mota: “Dedico il gol a Dio, tre punti fondamentali. Dobbiamo continuare a lavorare così”

Continua a fare bene il Monza, vittorioso per 1-0 contro la Reggina grazie al gol di Dany Mota. L’attaccante brianzolo ha commentato così il match ai microfoni di Dazn:

“Dedico questo gol a Dio: è lui che mi aiuta ogni giorno a scendere in campo sia in allenamento che in partita. Tutto quello che faccio in campo è per lui.

Abbiamo fatto una bella gara, contro una squadra tosta che anche in dieci ha lottato. Potevamo anche chiudere la partita, ma sono tre punti fondamentali e dobbiamo continuare con il lavoro che stiamo facendo”.

Foto: Instagram Monza