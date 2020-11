Serie B, il Monza supera la Reggina. Boateng fallisce un calcio di rigore

Terza vittoria nelle ultime quattro gare per il Monza che continua il suo periodo positivo battendo per 1-0 la Reggina.

Dopo un primo tempo di studio tra le due formazioni, la Reggina inizia la ripresa in 10 uomini a causa dell’espulsione di Folorunsho per doppio giallo al 47′, la superiorità numerica apre il campo al Monza che al 54′ riesce a passare in vantaggio con Dany Mota.

Tre minuti dopo Boateng sbaglia un calcio di rigore mancando l’opportunità di chiudere la partita, ma i calabresi non riescono a trovare il pari. Con questo successo il Monza sale a 13 punti, la Reggina rimane ferma a quota 7.

Foto: Twitter ufficiale Monza