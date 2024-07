Morata: “Restare all’Atletico Madrid è il mio desiderio dal profondo del cuore. Voglio stare tranquillo, ma nulla è certo nel calcio”

Alvaro Morata, intervistato da ElDesmarque Cuatro, testata spagnola, ha risposto ad alcune domande riguardanti il futuro. Ecco le sue parole:

“Restare all’Atletico Madrid è il mio desiderio dal profondo del cuore, ma poi, come ho detto, ci sono spesso momenti in cui per me è complicato in Spagna. Voglio solo che tutto questo prosegua nel miglior modo possibile e che mi diverta”. Poi prosegue: “Dipende da come andranno le cose, alla fine è difficile prendere una decisione del genere, ma penso che decidere al termine di Euro2024 sia una possibilità” .Poi ammette di essere “concentrato al 100% sulla prossima partita dell’Europeo” e di ” voler essere tranquillo” ricordando che “nel calcio non c’è nulla di certo” . Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, sull’attaccante ex Juventus c’è il Milan.

Foto: instagram Morata