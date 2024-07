Morata e quella voglia di Serie A: ora è il Milan in attesa di una risposta

Alvaro Morata e quella voglia d’Italia. Il centravanti spagnolo è sempre stato attratto dalla possibilità di tornare a giocare in Italia, nonostante il post nei giorni dove giura amore all’Atletico Madrid (“Non riesco ad immaginare cosa deve essere vincere con questa maglietta e non mi fermerò finché non l’avrò“. Roma e Juventus si erano mosse, sfiorando l’argomento ma senza entrare nel vivo. Anche il Milan, ancora alla ricerca dell’attaccante a cui affidare l’eredità di Olivier Giroud, sta pensando a Morata. Il centravanti spagnolo è legato al club di Madrid per altri due anni (da 6 milioni a stagione), ma nel suo contratto c’è una clausola da 13 milioni di euro. Il post giura fedeltà, ma le cose potrebbero cambiare all’’interno di una rivisitazione offensiva dei Colchoneroes che potrebbero non dargli certezze. Situazione da monitorare, con il Milan oggi il più interessato in Serie A e in attesa di una risposta.

Foto: Instagram Morata