Morata, parole al miele per Chiellini: “Uno dei migliori difensori della storia”

Serata di addii in casa Juventus. Alvaro Morata, oltre il post per Paulo Dybala, ha dedicato un pensiero anche all’enorme Giorgio Chiellini: “Uno dei migliori difensori della storia. È stato un piacere condividere così tanti momenti con te. Buona fortuna per il futuro!“.

Foto: Instagram Morata