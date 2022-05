Morata saluta Dybala: “Quando sei arrivato alla Juventus sapevo che saresti diventato una leggenda”

A pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida tra Juventus e Lazio, pubblichiamo le bellissime parole spese da Alvaro Morata per Paulo Dybala, all’ultima partita casalinga in bianconero: “Fratello, quando ti ho visto arrivare alla Juventus ho capito che saresti diventato un LEGGENDA. Devi essere orgoglioso di ciò che hai ottenuto. Ho vissuto molti momenti incredibili al tuo fianco. Ti auguro tutta la fortuna che meriti per il futuro!“.

Foto: Instagram Morata