Morata: “E’ probabile che lasci la Nazionale dopo gli Europei. Non so se sia la cosa migliore per me restare in Spagna”

Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid e della Nazionale spagnola, ha rilasciato un’intervista a El Mundo in cui torna a parlare di futuro, ammettendo che potrebbe lasciare la Nazionale dopo gli Europei, su cui è molto concentrato. Di seguito le sue parole:

Sul lasciare la Nazionale: “Può darsi, è una possibilità di cui non voglio parlare molto, ma è probabile. Non sono affatto infelice. Ma è vero che in Spagna mi è molto difficile essere felice. Alla fine esce sempre qualcosa da qualche parte. L’altro giorno per aver fatto un gesto ai giornalisti, semplicemente fischiando, un gesto che sarebbe rimasto tra noi, ma qualche giornalista lo ha tirato fuori e… Era solo un gesto, ma qualcuno ne ha approfittato per criticare, come sempre. Per quanto riguarda la questione se mi hanno dato un cartellino giallo o meno, alcuni hanno detto spero che glielo diano, oppure giochiamo meglio senza di lui. Anche quando le cose vanno bene…”. Sull’essere felice fuori dalla Spagna: “Sì, sicuramente. L’ho detto molte volte. Soprattutto perché la gente mi rispetta. In Spagna non c’è rispetto per niente e per nessuno”. “Attaccato per invidia? Sì, lo penso anch’io, può essere. Ma non è piacevole. Ecco perché continuo a pensare, anche se sono concentrato sugli Europei, che non so se sia la cosa migliore per me restare in Spagna”. Sulla sua volontà annunciata di restare all’Atletico: “Sì, va bene, ma… Ho detto che muoio dalla voglia di vincere titoli con l’Atletico, poi bisogna valutare cosa vale la pena e cosa no”. In merito alla situazione del calciatore vi abbiamo raccontato dell’interesse del Milan, squadra alla ricerca del nuovo numero nove.

Foto: instagram Morata