Morata: “Adesso so che ogni pallone può essere quella decisivo, mi sento un giocatore più completo”

Alvaro Morata ha parlato così a Sky Sport dopo il fischio finale di Juventus-Ferencvaros:

“È una partita che si è complicata, in Champions è così. Oggi c’è stata un po’ di fortuna, alla fine è il gol che conta, e in Champions quando ti capita una giornata storta rischi di perdere le partite.

Adesso ripensiamo alla Serie A, stiamo facendo un buon percorso. Uno impara dal suo percorso in carriera, sono un giocatore più completo adesso. Adesso so che ogni pallone può essere decisivo, sono molto contento di essere qua, oggi penso di essere stato fortunato sul gol: ma nessuno si ricorda della fortuna, tutti si ricordano del gol e basta”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus