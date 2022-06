Monza, sempre più Sensi. E continua il pressing per Pessina

Il Monza ha incontrato oggi il centrocampista Sensi e gli ha spiegato il progetto. Dopo l’accordo con l’Inter, ci sono i margini per il sì definitivo del centrocampista che apprezza il progetto. E si va avanti per Matteo Pessina, una confessione di Galliani dopo la storica promozione del Monza, in ritorno alle origini e un’opportunità anche per la lista.

La trattativa con l’Atalanta sta andando avanti e può entrare nella fase decisiva. Nessuna novità su Pinamonti (spinge l’Atalanta) e Joao Pedro (pressing Torino) con possibile offerta turca nelle prossime ore. Anche se il Monza è sempre imprevedibile…

Foto: Instagram personale