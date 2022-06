Da Sensi a Gnonto (e non solo): gli aggiornamenti sul mercato Monza

Il Monza ha i motori accesi sta programmando un grande mercato. Confermiamo il forte interesse su Gnonto: il Monza si è mosso prima degli altri, l’esplosione in azzurro dell’esterno offensivo di proprietà dello Zurigo (contratto in scadenza nel 2023) ha acceso l’interesse di molti altri club ma il Monza non molla. Confermiamo anche la priorità Sensi per il centrocampo, in un discorso allargato con l’Inter che comprende anche il portiere Di Gregorio (riscatto obbligato) e Pirola. Discorso avviato per Ranocchia, nei radar anche il centrale Caldara e l’esterno offensivo Ounas. Quanto a Messias il discorso è semplice e confermato: il Milan può riscattarlo con lo sconto, soltanto in caso di rinuncia entrerebbe in ballo Galliani che lo apprezza parecchio.