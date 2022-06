Galliani, quelle parole su Pessina che non passano di moda

Il Monza si sta scatenando sul mercato: ha preso Ranocchia, ha bloccato Cragno e Carboni, sta andando avanti con il Cagliari per Joao Pedro e Nandez. Ci saranno tante altre sorprese, il Monza resta sempre molto interessato a Gnonto. Ma non possono essere dimenticate le parole di Adriano Galliani, nei minuti successivi alla storica promozione in Serie A. Galliani aveva motivato parlando anche di un’opportunità legata alla lista, essendo Pessina partito dal settore giovanile del Monza. Servirebbe una proposta molto importante all’Atalanta, ma la pista va seguita.

