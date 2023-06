Monza, sempre più Gagliardini: la situazione

Roberto Gagliardini è da tempo nei piani del Monza, già dalla scorsa estate. Il centrocampista classe ’94 terminerà la sua avventura all’Inter il prossimo 1 luglio, quando scadrà il contratto che lo lega al club nerazzurro. La decisione di non rinnovare era già nota a gennaio, quando Gagliardini aveva annunciato possibili cambiamenti in futuro a causa dello scarso minutaggio. Parole che – come vi avevamo raccontato – lo spingeva sempre più a legarsi al club brianzolo. E, adesso, la trattativa è in dirittura d’arrivo con Gagliardini destinato a rinforzare la mediana di Raffaele Palladino.

Foto: Instagram Gagliardini